â€žRe-Useâ€œ- Sammeltag im ASZ Bludenz

Bludenz. Am Samstag, 28. September, findet im Altstoffsammelzentrum Bludenz von 9.00-13.00 Uhr erneut ein „Re-Use“-Sammeltag statt.

Eine der täglichen Herausforderungen im Umgang mit Abfällen und Altstoffen ist die Vermeidung bzw. die richtige Entsorgung. Einen wichtigen Beitrag kann dabei „Re-Use“, also die Wiederverwendung von noch gebrauchsfähigen Haushaltsgegenständen, leisten. Gemeinsam mit dem Umweltverband Vorarlberg lädt die Stadt Bludenz daher am Samstag, 28. September, zum „Re-Use“-Sammeltag ins Altstoffsammelzentrum. Von 9.00-13.00 Uhr können dabei noch funktionsfähige Haushaltsgegenstände abgegeben werden. Das können z.B. sein:

Die an diesem Tag abgegebenen Gegenstände werden dann aufbereitet und in den Carla-Shops der Caritas verkauft. Was nicht für den „Re-Use“ geeignet ist, kann direkt vor Ort im ASZ Bludenz fachgerecht zu den üblichen Konditionen entsorgt werden.