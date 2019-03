â€žRe-Useâ€œ-Sammeltag im ASZ Bludenz

Bludenz. Am Samstag, 23. März, findet im Altstoffsammelzentrum Bludenz von 9 bis 13 Uhr erneut ein „Re-Use“-Sammeltag statt.

Dabei können nicht mehr gebrauchte, aber noch funktionsfähige Haushaltgegenstände abgegeben und allenfalls vor Ort auch entsorgt werden.

Eine der täglichen Herausforderungen im Umgang mit Abfällen und Altstoffen ist die richtige Entsorgung bzw. die generelle Vermeidung. Einen wichtigen Beitrag kann dabei „Re-Use“, also die Wiederverwendung von noch gebrauchsfähigen Haushaltsgegenständen, leisten. „Die Idee hinter dem Sammeltag ist es, Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden, jemand anderem zur Verfügung zu stellen anstatt sie einfach wegzuwerfen. Für viele stellt diese Möglichkeit eine nennenswerte Alternative zum Entsorgen dar. Zudem werden durch die Wiederverwendung nicht nur Ressourcen geschont, sondern auch bestehende Arbeitsplätze unterstützt“, so Karl Thaler, Umweltbeauftragter der Stadt Bludenz. Gemeinsam mit der Caritas Vorarlberg lädt die Stadt Bludenz daher heuer bereits zum dritten Mal unter dem Motto „Komm tu’s: re use!“ zu einem Sammeltag ins Altstoffsammelzentrum in Brunnenfeld. Am Samstag, 23. März, können dabei von 9-13 Uhr gebrauchsfähige und saubere Haushaltsgegenstände abgegeben werden. Dies können z.B. sein:

Hausrat wie Geschirr- oder Gläsersets, Besteck, Kochtöpfe usw. (bitte keine Blumenübertöpfe)

Accessoires wie Taschen oder Gürtel

Die an diesem Tag abgegebenen Gegenstände werden anschließend aufbereitet und in den Carla Stores der Caritas Vorarlberg verkauft. Was nicht für den „Re-Use“ geeignet ist, kann direkt vor Ort im ASZ Bludenz fachgerecht, zu den üblichen Konditionen entsorgt werden.

Kleider und Elektrogeräte ganzjährig entsorgen