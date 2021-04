Re-Use-Box Vorarlberg hat sich im ersten halben Jahr bewährt

Die erste Bilanz des Pilotprojekts Re-Use-Box kann sich sehen lassen. Seit Oktober 2020 haben die Vorarlberger fleißig zuhause gesammelt und 559 gefüllte Boxen im ASZ, Bau- oder Werkhof abgegeben.

Hauptsächlich wurden in den ersten sechs Monaten Haushaltsgegenstände (72 Prozent) mit der Re-Use-Box abgegeben. Aber auch Elektrogeräte machten mit 818 Kilogramm einen beachtlichen Anteil aus. Erfreut zeigten sich die Projektpartner Vorarlberger Gemeindeverband, Caritas, Integra und Lebenshilfe Vorarlberg über den mit 93 Prozent sehr hohen Anteil an abgegebenen Gegenständen, die auch tatsächlich geeignet sind, um wiederverwendet zu werden.

Sammelsieger bei der Re-Use-Box sind die Feldkircher. In ihrem ASZ wurden von Oktober bis Mitte März Sammelkartons mit einem Gewicht von rund 2.300 Kilogramm abgegeben. Ebenfalls sehr hoch waren die Sammelmengen mit rund 1.390 Kilogramm im ASZ Bludenz.

Von dort werden sie in die carla-Shops und Einkaufsparks der Caritas, die Brockenhäuser der Lebenshilfe Vorarlberg und zu den Siebensachen-Geschäften der Integra gebracht. Die Ware wird aufbereitet und dann zu günstigen Preisen wieder verkauft. Das schont unsere Ressourcen, reduziert Abfallberge und gibt langzeitarbeitslosen Menschen eine sinnvolle Aufgabe. Darüber hinaus freuen sich viele Menschen noch lange über Produkte, die sonst im Abfall gelandet wären.

Ausgabestellen seit Beginn des Pilotprojekts sind die ASZ Bludenz, Hofsteig, Vorderland, Feldkirch, Königswiesen und der Bauhof Bregenz. Aufgrund der großen Nachfrage kamen in den vergangenen Monaten auch noch der Werkhof Dornbirn und der Bauhof Langenegg dazu.

Was kann in der Re-Use-Box gesammelt werden?

• Funktionstüchtige Elektrogeräte (Küchengeräte, Stereoanlagen usw., keine Akkugeräte)

• Hausrat (Geschirr-, Gläsersets, Besteck, Kochtöpfe etc. → keine Blumenübertöpfe)

• (Garten-)Werkzeug (Bohrmaschinen usw.)

• Deko-Gegenstände (Vasen, Bilder, Modeschmuck usw.)

• Medien (CD, DVD, Langspielplatten, keine Musik-/Video-Kassetten)

• Spielzeug (Spiele, Musikinstrumente, Bausteine → keine Stofftiere und Spielzeug-Waffen)

• Alles fürs Kind (Kinderwäsche, Puppen usw. → keine Schnuller)

Wichtig! Alle Gegenstände müssen funktionstüchtig, komplett und sauber sein!