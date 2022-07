Ravensburg: Lautstarkes Telefonat, dann Schlag ins Gesicht

Ein zu laut geführtes Telefonat in einem Lebensmitteldiscounter in Ravensburg führte am Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehender 28-jähriger Mann führte am Samstagvormittag in dem Markt ein lautstark ausgetragenes Telefonat, wodurch sich weitere Einkaufende gestört fühlten. Als der Mann von einem ebenfalls 28-jährigen Kunden gebeten wurde, die Lautstärke herunterzufahren, ging der Telefonierer ihn tätlich an und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht.

Mann griff Polizisten an

Die alarmierte Polizei brachte den Mann unter Zwang ins Freie, wo er auch die Beamten tätlich angriff, bedrohte, beleidigte und zu schlagen versuchte. Da sich sein aggressives Verhalten nicht besserte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Er hat sich wegen mehrerer Straftaten zu verantworten. Der 28-jährige geschlagene Kunde erlitt leichte Verletzungen.