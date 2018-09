Rauschendes Schalmeienfest in Mäder

Mäder stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen der Schalmeien.

Bereits am Freitag Abend herrschte dabei im Festzelt vor der Mittelschule in Mäder beste Stimmung und die Gruppe „Volxrock“ heizte den Besuchern so richtig ein. Dazu gab es ein tolles Gewinnspiel -der Gewinner darf sich über ein Wochenende mit einer Harley freuen und für alle die am gleichen Tag Geburtstag hatten, wie die Schalmeien – am 1.4.1988 – gab es in der Weinlaube eine Flasche Prossecco. Nicht weniger heiß dann die Stimmung am Samstag bei der Trachtenparty. Während „The Grandmas“ für Stimmung sorgten, warfen sich die männlichen Gäste ordentlich in Schale und in ein Dirndl. Bei der 1. Mäderer Mister Dirndl Wahl zeigten Kandidaten aus ganz Vorarlberg dem Publikum, dass auch Männer im Dirndl eine gute Figur machen können. Und auch zum Abschluss am Sonntag wurde ordentlich gefeiert. Nach dem Faßanstich durch Bürgermeister Rainer Siegele sorgten beim Frühschoppen Schalmeien aus Nah und Fern mit bekannten Hits aus Rock, Pop, Schlager, Marsch und Bierzeltmelodien für tolle Stimmung. Während sich die kleinen Festbesucher beim tollen Kinderprogramm vergnügten, feierten die großen Gäste im Festzelt bei toller Stimmung und bester Verpflegung. MIMA