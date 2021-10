Rauschender Maturaball im Reichshofsaal

Das Bundesgymnasium Lustenau feierte am Wochenende die bevorstehende Reifeprüfung.

Lustenau „We want to break free“ lautete das Motto der achten Klassen des BG Lustenau. Beim diesjährigen Maturaball vergangenes Wochenende im Reichshofsaal stand alles im Zeichen des Ausbruchs aus der Schule. Die Freiheit der Maturanten ist für viele schon zum Greifen nahe. Grund genug, die intensiven Jahre des Lernens und die vergangenen Homeschooling-Phasen gebührend zu feiern. 29 Achtklässler haben den ersten Schritt hinter sich gebracht. Nun startet die letzte Etappe bevor sie ihr Wissen vor den Lehrern nochmals abschließend beweisen.

„Die Organisation unseres Maturaballes war gut unter den Hut zu bringen“, sagt Lara König (17). Mittlerweile ist es jeder schon gewohnt, beim Besuch einer Veranstaltung den 3-G-Nachweis zu erbringen. „Das war somit kein Hindernis für uns, den Ball abhalten zu können“, so König. Und so stand dem Maturaball nichts mehr im Wege. Die Schüler der zwei Maturaklassen führten nach der klassischen Polonaise jeweils eine Tanzeinlage vor. Das Publikum war begeistert von den professionellen Tänzen der Schüler.

Im Anschluss an die Tänze zeigten die zwei Klassen den Besuchern ihre Videos, die sich um das Thema „We want to break free“ drehten. Im Video der 8a-Klasse wurde die Schule als Gefängnis dargestellt. Befreit wurden die Schüler dank des Fluchtplanes ihres Klassenvorstandes Lukas Wüstner, der den Schülern den Weg in die Freiheit zeigte. Auf dem Fluchtweg wurden noch schnell die Maturazeugnisse gedruckt, die natürlich allesamt sehr gut ausfielen. Eine ähnliche Handlung wählte die 8b-Klasse mit dem Klassenvorstand Lisa-Marie Gabriel. Sie brachen in die Schule ein, um dort die Maturazeugnisse zu drucken. Glücklicherweise erhalten am Schuljahresende alle Maturanten ihre Maturazeugnisse im Original. bvs