Rauschende Ballnacht der Feuerwehr

Vergangenes Wochenende fand der Feuerwehrball unter dem Motto "Woasch no? Kennsch no? statt. ©bvs

Die Feuerwehr Lustenau hat am Wochenende im Reichshofsaal gefeiert.

Lustenau „Woasch no? Kennsch no? Das war das Motto des diesjährigen Feuerwehrballs in Lustenau. „Oft sagt man lapidar, dass früher alles besser war. Dieser Frage sind wir bei den Vorbereitungen zum Ball auf den Grund gegangen“, erklärte Feuerwehrmann Andreas Schmied. Die Feuerwehrmänner und -frauen nahmen die Gäste im Reichshofsaal auf eine Reise in vergangene Zeiten bei der Feuerwehr mit. Diese schwelgten in nostalgischen Erinnerungen, hatten bei den originellen Programmeinlagen der Feuerwehr viel zu lachen und genossen das gesellige Zusammensein. Unter den zahlreich erschienen Gästen war unter anderem auch Bürgermeister Kurt Fischer mit Gattin Beate sowie Vizebürgermeister Daniel Steinhofer und viele weitere Vertreter aus Lustenaus Wirtschaft und Politik.

Vertrautes Gefühl sichtbar machen

„Das ist unser erster Feuerwehrball seit Ausbruch der Pandemie. Deshalb ist die Freude groß, dass wir heute alle wieder zusammen feiern können“, so Feuerwehrmann und Ballorganisator Alexander Kopf. Er organisierte gemeinsam mit seinen Kollegen den Ball und stützte sich dabei auf Ereignisse vergangener Zeiten im alten Feuerwehrhaus in der Staldenstraße. „Wir zeigen heute unter anderem unseren selbstgedrehten Film aus dem Jahr 2009. Dort sind viele ehemalige Feuerwehrleute zu sehen, die wir nun wieder ins Bewusstsein rücken wollen“, so Kopf. Auch das Programmheft wurde in ein altes Chronikheft aus dem Jahr 1993 integriert. So konnten die Besucher das eine oder andere bekannte Gesicht aus früheren Zeiten wieder erkennen.

Dingsda der Jungfeuerwehr

Viel zu schmunzeln gab es bei den Besuchern beim Programmpunkt „Dingsda“, den die Feuerwehrjugend übernommen hat. Sie durften längst überholte Gegenstände wie eine Videokassette, eine Computer-Diskette oder Lochkarten alter Stickmaschinen erklären.

Tombola-Verkauf

„Wir haben eine riesige Tombola mit über 800 Preisen organisiert“, freute sich Feuerwehrmann Milos Zivanovic. Viele Helfer starteten gleich zu Beginn mit dem Verkauf der Lose und brachten die Gewinne an die Gäste. „Auch dieses Mal ist unser Feuerwehrball bis auf den letzten Platz besetzt“, erzählte Feuerwehrkommandant Jürgen Hämmerle. Er hatte die ehrenvolle Aufgabe, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Pascal Fitz den Ball zu eröffnen.

Ausgelassene Stimmung