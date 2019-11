Raus aus der Isolation

Sebastianskapelle soll deutlicher ins Ortsbild gerückt werden

Göfis. Die Sebastianskapelle, im Volksmund „Bascha-Kirchele“ genannt, wurde erstmalig 1429 in einer Urkunde nachgewiesen. Im Zentrum situiert ist sie – wie kaum ein anderes Objekt – aus dem Ortsbild nicht wegzudenken und hat einen großen Symbolcharakter für Göfis. Dies zeigt sich auch dadurch, dass sie sich mit ihrem unverkennbaren Durchgangsbogen in Grafiken und Vereinsfahnen von Göfner Vereinen und Institutionen wiederfindet. Der Platz um die Kapelle wurde im Zuge der Errichtung von Parkflächen aber komplett asphaltiert – auf der Sebastianswiese blüht der Beton anstelle von Blumen. Auch wirken Kapelle und dahinterliegende Wiese dadurch vom Zentrum isoliert.

Eine in den vergangenen Jahren installierte Projektgruppe „Schauplatz Obst und Garten, hat sich intensiv und auf ehrenamtlicher Basis mit einer naturnahen Aufwertung des Ortszentrums beschäftigt. Was beim Bugo Platz bereits hervorragend funktioniert hat, soll nun auch im Rahmen des Masterplans bei der Sebastianswiese entstehen und so den Ortskern größer, grüner und freundlicher wirken lassen. Seitens der Gruppe wurde dabei ein Gestaltungsentwurf zusammen mit dem Göfner Planungsbüro Sonja Entner erarbeitet. Nach einem Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung wurde dieses Projekt auch zur Leader Förderung eingereicht und genehmigt.