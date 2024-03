Raus aus dem Nest: Die Osterferien werden bunt

Das Osterferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch lässt garantiert keine Langeweile aufkommen: Von 23. März bis 1. April stehen über 30 Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zur Auswahl.

Traditionsgemäß wird das Programm mit dem Ratschenbauen und Palmenbinden bei der St.-Josefs-Kirche in Rankweil eröffnet. Eine tolle Einstimmung auf Ostern bieten auch verschiedene Bastel- und Gartenworkshops wie das Osterbasteln im Haus Tosters, die Mitmachlesung „Osterhase dringend gesucht“ in der Bibliothek Rankweil und das Kinderkino „Die Häschenschule – der große Eierklau“ im Theater am Saumarkt. Und in der Schattenburg Feldkirch wird nach einer Puzzlewoche am Ostersonntag und -Montag zur Ostereiersuche geladen.