Raus aus dem Nest: Die Osterferien werden bunt

Das Ferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch lässt in den Osterferien garantiert keine Langeweile aufkommen: Von 1. bis 10. April stehen über 30 Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zur Auswahl.

Traditionsgemäß wird das Programm mit dem Ratschenbauen und Palmenbinden eröffnet – dazu geladen wird bei der St. Josefs-Kirche in Rankweil und beim Dom St. Nikolaus in Feldkirch. Eine tolle Einstimmung auf Ostern bieten auch die verschiedenen Bastel- und Gartenworkshops. Wer gerne malt, ist zum Mitmachen beim Malwettbewerb „Dein schönsten Osterbild“ eingeladen. Kulinarisch abgerundet wird das Oster-Programm durch einen Backkurs in der Bäckerei Schertler in Feldkirch.