Raus aus dem Nest: Die Osterferien werden bunt

Die Marktgemeinde Rankweil und die Stadt Feldkirch laden erneut zu einem bunten Osterferienprogramm ein. Vom 9 bis 18. April dürfen sich Kinder und Jugendliche auf ein vielfältiges Freizeitangebot freuen. Anmeldungen sind ab 28. März möglich.

Traditionsgemäß wird das Programm am Vortag zum Palmsonntag mit dem Ratschenbauen und Palmenbinden in Rankweil eröffnet. Auch bei der Abenteuer-Challenge „Das große Hoppeln“ kommt Osterstimmung auf. Die Rankler Pfadfinder haben sich spannende Stationen überlegt, die in der Karwoche auf eigene Faust gelöst werden können. Zum Osterwochenende wird schließlich zur Ostereiersuche auf die Schattenburg geladen.

Abenteuer und Natur

Auch Entdecker*innen und Forscher*innen kommen auf ihre Kosten – zum Beispiel bei der Verbrecher*innen-Schnitzeljagd durch Feldkirch oder der Amphibiensuche in den Alten Rüttenen. Bei der Kinderstadtführung gibt es Interessantes über die Montfortstadt zu erfahren. Tierisch wird es beim Bauernhof-Sinneserlebnis in Röthis und beim Pony- und Ziegenhofbesuch in Gisingen. Tüftler können ihr Smartphone bei der Handyreparaturwerkstatt wieder zum Leben erwecken und um Müllvermeidung geht es auch bei der Cleanup-Challenge in Feldkirch. Die Teilnahme erfolgt mittels der Handyapp BEAT3°.