Raus aus dem Hamsterrad

Vergangenen Donnerstag erhielten interessierte Unternehmerinnen im designforum Vorarlberg von drei Expert*innen konkrete gesundheitsfördernde Tipps für einen besseren Lebensstil: Von psychosozialer Gesundheit am Arbeitsplatz, über achtsame Ernährung bis hin zum Anti-Stress-Workout. Die zahlreichen Besucherinnen wurden von der Geschäftsführerin Frau in der Wirtschaft Karin Furtner begrüßt. Im Anschluss sprachen Gesundheitsmanagerin und Yogalehrerin Nicole Scheichl, Bewegungsexperte Florian Küng und Ernährungsberaterin Michaela Almberger über gesundheitsfördernde Tipps von Yoga über achtsame Ernährung bis hin zum Anti-Stress-Workout. Durch Beruf und Alltag steht unsere Gesundheit täglich vor neuen Herausforderungen. Bedingt durch Zeitmangel, Leistungs- und Erwartungsdruck und zu hohen Ansprüchen an sich selbst, kann unsere psychische und physische Gesundheit negativ beeinflusst werden. Stress ist allgegenwärtig. Für die Tipps für mehr Gesundheit im (Arbeits-) Alltag interessierten sich Nadja Mauser (Wann & Wo), Daniela Erath-Mohr (Stilsicher), Ingrid Garzon (Garzon), Rebekka Hehle (Sonnenhof), Monika Hofer (Kosmetik), Unternehmensberaterin Helga Boss, Christine Meusburger-Fink (Apartments Christine Bezau), Christel Sohm–Feuerstein (Betten Feuerstein), Isabelle Tembl-Böhler (Kosmetik Wohlgefühl), Paula Pickelmann (Taube Alberschwende), Margit Metzler (Sowana) und viele andere.. Im Anschluss verwöhnte Veronika Maretic-Hinteregger (Begeisterei) die Besucher mit einem regionalen, äußerst leckerem Catering, ein gebührender Abschluss für einen informativen Abend.