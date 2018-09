Raumbildspaziergang als Denkanstoß

Vier verschiedene Stationen waren Themen zur Betrachtung und Diskusssion

Zu einem „Raumspaziergang“ lud das Land Vorarlberg am vergangenen Freitag Nachmittag alle Interessierten. Dabei ging es nicht nur um den Raum in einem Gebäude, sondern um den Heimatraum, seine Nutzung und die Zukunft für diesen. Doch der Spaziergang wollte nicht etwa eine Richtung vorgeben, sondern mehr zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Und dieser Intention wurde von den Teilnehmern auch Rechnung getragen. Denn allein schon beim Treffpunkt am Tschaggunser Bahnhof wurde rege diskutiert.