Raum vor Kindergärten und Schulen soll sicherer werden

Bregenz (BRK) – Die Stadt setzt den nächsten Schritt eines flächendeckenden Verkehrsberuhigungskonzepts, das insbesondere die Sicherheit vor Kindergärten und Schulen im Fokus hat.

Bregenz hat schon in der Vergangenheit im öffentlichen Raum vor Bildungseinrichtungen diverse Maßnahmen gesetzt, um dort den Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten. Jetzt will man künftige Einzelprojekte in den Gesamtzusammenhang mit einem übergeordneten Modell bringen, das von erfahrenen Fachleuten erstellt wird. So ähnlich passierte das auch mit dem erfolgreichen Fuß- und Radverkehrskonzept der Stadt. Es hat mit dazu beigetragen, dass Bregenz erst kürzlich das Label „Radfreundliche Gemeinde“ erhielt.