Rauhnächte zelebrieren heißes Jahresfinale in der Remise

Bludenz. Der Adapter Verein und das Bludenzer Kulturbüro machen gemeinsame Sache:

Am Dienstag, 27. und am Mittwoch, 28. Dezember, treffen sich eine Schweizer, eine Tiroler und drei Vorarlberger Bands zwischen Weihnachten und Neujahr in der Bludenzer Mitte.

In Kooperation mit der Kulturabteilung der Stadt ruft der gemeinnützige Verein Adapter erstmals ein Winter-Musikfestival in der Remise Bludenz ins Leben: Die Rauhnächte. „Dabei legen wir Wert auf ein stimmiges Programm aus spannenden, lokalen, regionalen und qualitativ hochwertigen Musikschaffenden und bleiben stilistisch vielfältig“, so Matthias Moosbrugger vom Adapter Verein. „Das passt genau in unsere Ausrichtung – wir haben uns ja vorgenommen, dass 40 bis 60 % aller Künstler*innen in der Remise heimischen Bezug haben“, freut sich Kulturstadtrat Cenk Dogan.