Rauferei in Feldkirch - zwei Jugendliche verletzt

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Burschen und zwei Mädchen, 15 und 17 Jahre alt, kam es am Samstag in Feldkirch. Wegen widersprüchlicher Aussagen werden Zeugen gesucht.

Am Samstag zwischen 14.15 und 14.45 Uhr kam es in Feldkirch vor der Trafik in der Hämmerlestraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Burschen und zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren. Bei dem Streit wurden der 19-Jährige und das 15-jährige Mädchen verletzt.