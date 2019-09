Rauchverbot: WKÖ fordert eine Sonderregelung!

WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karlheinz Kopf im VOL.AT-Interview.

Raucherräume ermöglichen?

Die Regelung in puncto Rauchverbot und die möglicherweise daraus resultierenden Probleme mit Anrainern müsse man laut Kopf auf jeden Fall noch nachschärfen und vor allem eine Lösung finden. Kopf will hier noch verschiedene Lösungsansätze mit dem Fachverband und den Gastronomen entwickeln, denn für manche könnte laut dem WKÖ-Generalsekretär die Situation sonst existenzbedrohend werden. Kopf kann sich durchaus vorstellen, dass man Lokalen - in der Abend- und Nachtgastronomie - Raucherräume oder ähnliches ermöglicht.

Mahrer: "Äpfel mit Birnen verglichen"

Auch Mahrer sieht das ähnlich: "Man hat im Vergleich mit anderen Ländern in der EU ,Äpfel' mit ,Birnen' verglichen." In all diesen Ländern gibt es laut Mahrer aber auch nicht so einen Anrainerschutz wie in Österreich. Sperrstunden kürzen und die Gastronomen für Raucher vor der Tür haftbar zu machen, könne nicht der richtige Weg sein. "Hier sind Arbeitsplätze und Geschäftsmodelle bedroht. Das will dann auch wieder niemand." Hier müsse man - vor allem in der Nachtgastronomie - eine Sonderregelung in Bezug auf Verhältnismäßigkeit Lärmbelästigung und Anrainerschutz finden. Laut Mahrer sind diese Forderungen für die Gastronomen auch vorrangig, noch mehr als die Möglichkeit von Abschreibungen für bereits getätigte Investitionen. (VOL.AT)