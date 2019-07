Vorarlberger Gastronomen bekämpfen Rauchverbot vor Höchstgericht

Die Bregenzer Rechtsanwältin Olivia Lerch wird im August einen Individualantrag beim Höchstgericht einbringen. Sie vertritt Betreiber der Vorarlberger Tagesgastronomie. Das berichtet der ORF Vorarlberg.

Österreichweit fahren 1.300 Betreiber von Nachtlokalen und Diskotheken juristische Geschütze gegen das am 1. November in Kraft tretende Rauchverbot auf. Dahinter steht eine Initiative des Wiener Rechtsanwalts Florian Berl. Auch er will im August einen Individualantrag beim Verfassungsgericht einbringen.