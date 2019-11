Rauchverbot im Ländle: Polizei zieht positive Bilanz

Das Rauchverbot im Ländle ist seit 1. November in Kraft. Die Polizei in Vorarlberg zieht eine positive Bilanz über das Wochenende.

Seit Freitag ist das Rauchen in heimischen Lokalen Geschichte, das Rauchverbot für die Gastronomie trat nach langer Diskussion auch in Österreich in Kraft. Bei einem Verstoß drohen saftige Strafen - sowohl für Betreiber von Lokalen, als auch für Raucher. Für die Polizei, die zwar selbst keine Zuständigkeit hat aber bei Verstößen die zuständige Bezirkshauptmannschaft unterstützt, war es bisher relativ ruhig.