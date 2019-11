Rauchschwaden über dem Bodensee - Werft brennt

Lindau: Die Prechtl-Werft in Wasserburg brennt. Es gebe eine starke Rauchentwicklung. Mehrere Personen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Am Bodensee im Wasserburger Ortsteil Reutenen soll gegen 9 Uhr ein Brand in der Prechtl-Werft ausgebrochen sein. Bilder zeigen eine starke Rauchentwicklung über dem Bodensee. Nach ersten Angaben brach das Feuer in einem Lagergebäude aus. Mehrere Personen sollen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Die Brandursache sei aktuell noch unklar.