Rauch und Red Bull übernehmen deutschen Getränkelieferanten

Die Getränkekonzerne Red Bull und Rauch Fruchtsäfte übernehmen den auf der Kippe stehenden deutschen Getränkelieferanten Brandenburger Urstromquelle in Baruth

Das Unternehmen gehört bisher zur Gruppe Altmühltaler Mineralbrunnen. Mit dieser sei eine "grundsätzliche Einigung zur Übernahme und Weiterführung" des Standorts getroffen worden, teilten Red Bull und Rauch am Freitag mit.

300 Beschäftigte

Am Standort in Baruth arbeiteten bisher rund 300 Beschäftigte. Vor wenigen Monaten hatten die Altmühltaler Mineralbrunnen angekündigt, das Werk Ende Juli zu schließen. Als Grund wurden gekündigte Großaufträge angeführt. Zu den Kosten der Übernahme wurde am Freitag zunächst nichts bekannt.