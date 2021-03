Rauch: Leichter Umsatzrückgang im Corona-Jahr

Der Vorarlberger Fruchtsafthersteller Rauch hat im Corona-Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 5,3 Prozent hinnehmen müssen.

Das Unternehmen sei mit einem "blauen Auge" durch das Corona-Jahr gekommen, sagte Jürgen Rauch, CEO von Rauch Fruchtsäfte. "Bedauerlicherweise hat es unsere Partner Gastronomie und Tourismus in Österreich und international massiv getroffen", ergänzte der Geschäftsführer. Weitere Kennzahlen außer dem Umsatz gibt das in Familienbesitz befindliche Unternehmen traditionell nicht bekannt.

Pläne für 2021

Neue Produkte sollen 2021 wieder zu einem erfolgreichen Jahr machen. So werden neue Säfte unter der Marke "Rauch Juice Bar Plus" in den Markt eingeführt. Ebenfalls neue Getränke wird es unter den Marken "bravo" und "Yippy" und auch in der Gastronomie (als limited edition für den Sommer) geben. Im Rahmen einer Nachhaltigkeitsinitiative habe man als externes Gremium ein "Healthy Lifestyle Board" installiert, das dabei unterstütze, das Portfolio aus gesundheitlicher Sicht zu optimieren. Ebenso müsse die Herstellung der Getränke so umweltschonend wie möglich erfolgen, so Jürgen Rauch. Er verwies diesbezüglich etwa darauf, dass Rauch Flaschen für Saft und Tee aus zu hundert Prozent recyceltem PET anbiete. Zudem sei man einer der größten ÖBB-Kunden.