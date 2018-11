Rauch: „Kompetenz muss zurück an die Bundesländer“

Wie angekündigt hat Landesrat Johannes Rauch heute im Rahmen der wöchentlichen Regierungssitzung das Thema „Humanitäres Bleiberecht“ auf die Tagesordnung gebracht.

„Die Entscheidungskompetenz beim humanitären Bleiberecht muss zurück ins Land“, so Landesrat Johannes Rauch in einer Presseaussendung.

„Landeshauptmann Wallner wird den Vier-Parteien-Antrag des Landtages zur am Freitag stattfindenden Landeshauptleute- Konferenz nach Stegersbach mitnehmen. Wir sind uns bewusst, dass es in den Bundesländern unterschiedliche Sichtweisen auf unseren Vorschlag gibt, aber das ist meines Erachtens eine klare Frage der Position: Vorarlberg entscheidet sich für die Menschlichkeit und das Miteinander. Die Frage des humanitären Bleiberechts kann nur vor Ort sinnvoll entschieden werden. Das hat auch Alt-Landeshauptmann Sausgruber so gesehen und sich bereits damals gegen die Streichung der Länderkompetenz in diesem Bereich ausgesprochen“, ergänzt Landesrat Rauch.