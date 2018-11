Vorarlberg: Hassposter wünscht Rauch-Töchtern Vergewaltigung

Grünen-Landesrat Johannes Rauch veröffentlichte am Montag eine an ihn adressierte Nachricht, in der man ihm die Vergewaltigung seiner Töchtern wünscht.

Die Bundesregierung wünscht sich ein digitales Vermummungsverbot, um Hass im Netz zu bekämpfen. Opfer von Drohungen, abwertenden Nachrichten und niederträchtiger Botschaften sind oft Minderheiten oder politisch exponierte Personen – wie der Grünen-Landesrat Johannes Rauch.

Er ist nicht zuletzt für seine klaren Positionen zum Umweltschutz wie auch zur Asylpolitik in Österreich bekannt. So kritisierte er vergangene Woche Bundeskanzler Sebastian Kurz für die Aussage, dass die Beamten in Vorarlberg für die Art der Abschiebungen verantwortlich sind, scharf.

Nette Menschen richten mir aus: „In Internet steht, dass du 2 Töchter hast. Fest sollens dir die vegewaltigen – weil was anderes haben die ja nicht im Schädel, nachdem die Frau bei denen weniger als Scheiße zählt.“ — Johannes Rauch (@johannes_rauch) 19. November 2018

Rauchs Eintreten für eine andere Art der Flüchtingspolitik dürfte auch der Grund für eine an ihn gerichtete Nachricht sein, die er am Montag auf Twitter veröffentlichte. Darin wünschte man ihm die Vergewaltigung seiner beiden Töchtern.

Ton verschärfe sich Die Zahl solcher Nachrichten an ihn nehme zu, bestätigt Rauch gegenüber VOL.AT. “In den letzten beiden Jahren hat sich der Ton verschärft”, erklärt der Grünen-Landesrat. “Vor allem Rechtsextreme machen die sozialen Medien zu asozialen Medien.” Rauch verweist auf absichtliche Falschmeldungen und Hassnachrichten aus dieser Richtung.

Humor nicht Allheilmittel Er versuche, solche Nachrichten vor allem mit Humor zu nehmen: “Etwas anderes bleibt einem kaum übrig.” Diese Nachricht habe er öffentlich gemacht, um zu zeigen was inzwischen in der zwischenmenschlichen Kommunikation zum Umgangston gehöre. Auch überschreite diese für ihn klar eine Grenze hin zu einem Strafbestand. “Es ist einfach so, dass manche glauben dass sie im Schutz der Anonymität das Netz missbrauchen können. Es braucht eine Debatte, wie man damit umgehen soll.”