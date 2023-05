Raubüberfall auf eine Tankstelle in Feldkrich

Ein 17-jähriger Jugendlicher, der bereits vorbestraft, arbeits- und obdachlos ist, überfiel heute eine Tankstelle in Feldkirch. Er konnte jedoch kurz darauf von der Polizei festgenommen werden.

Am Sonntag, 7. Mai 2023, um 14:50 Uhr, betrat ein maskierter, 17-jähriger Jugendlicher mit einem Cuttermesser bewaffnet eine Tankstelle in Feldkirch. Der vorbestrafte, arbeits- und obdachlose Jugendliche bedrohte die 33-jährige Verkäuferin am Verkaufspult mit dem Messer und forderte sie auf, Geld in eine Tasche zu packen.