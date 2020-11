Raubüberfall auf Brotzusteller: 1.000 Euro für Hinweise

Am Montag wurde ein Brotzusteller brutal überfallen und niedergeschlagen - die Polizei hat nun eine Belohnung für sachdienliche Hinweise zur Klärung ausgerufen.

Wie bereits berichtet, verübten am vergangenen Montag in der Zeit zwischen 5.40 Uhr und 5.45 Uhr vermutlich zwei bis dato unbekannte Täter einen Raubüberfall auf einen Lieferanten von Backwaren in Bregenz. Das Opfer wurde von den Tätern mit massiver Gewalt, offensichtlich unter Einsatz eines derzeit unbekannten Gegenstandes niedergeschlagen und schwer verletzt. Das Opfer wurde ins LKH Feldkirch eingeliefert und stationär aufgenommen.