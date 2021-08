Raubüberfall in Tankstelle - Polizei sucht Täter

Am Mittwochmorgen (4.23 Uhr) wurde eine Tankstelle in Hard überfallen.

Mittwochmorgen (11.8.) um 04.23 Uhr betrat ein vermummter unbekannter männlicher Täter den durchgehend geöffneten Tankstellen-Shop einer Tankstelle in Hard an der Rheinstraße. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich die 20-jährige Angestellte sowie ein männlicher Kunde, der gerade an der Kasse bezahlen wollte, in der Tankstelle auf.