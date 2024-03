Raubüberfall in Feldkirch: Täter schlugen zu und traten auf Opfer ein

Nach einem brutalen Raub am Abend des 2. März nahe der Bushaltestelle Lorenz-Gehrmann-Straße in Feldkirch bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Drei bislang unbekannte Täter haben ein Opfer am 2. März 2024, gegen 21:10 Uhr, im Bereich der Bushaltestelle Lorenz-Gehrmann-Straße in Feldkirch, nach einem kurzen Gespräch angegriffen. Das Opfer, welches sich nach der Begegnung in Richtung Stadtmitte entfernte, wurde von den Tätern verfolgt. Einer der Angreifer schlug dem Opfer ins Gesicht, woraufhin es zu Boden ging. Anschließend traten die Täter auf das am Boden liegende Opfer ein und entwendeten Bargeld aus dessen Kleidung.