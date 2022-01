Raubgrabungen zerstören wertvolle Information

Im Gebiet „Scheibenstuhl“ in Nenzing kommt es immer wieder zu illegalen Grabungen

Es ist schlichtweg verboten, strafbar und bedeutet für Archäologen und in weiterer Folge die Gesellschaft den Verlust von wertvollen Informationen über die Geschichte einer Region: Raubgrabungen. Damit gemeint ist die Suche nach historischen Funden unter Missachtung wissenschaftlicher Standards. Speziell das Gebiet rund um den „Scheibenstuhl“ in Nenzing lockt immer wieder illegale „Sondler“ – wie die Metallsondengeher genannt werden – an, sehr zum Bedauern von Gemeindearchivar Thomas Gamon. „Es handelt sich hier um denkmalgeschützten Boden. So wie ich keine Äpfel auf dem Nachbargrundstück stehlen darf, ist auch die Suche nach historischen Funden auf diesem geschichtlich bedeutenden Kulturplatz für Laien verboten“, macht er an einem praktischen Beispiel deutlich. „Illegale Sondler richten damit für die Wissenschaft und die Zukunft enorme Schäden an. Funde wie etwa römische Münzen für sich alleine nützen nichts und ergeben keine Erkenntnisse. Erst durch den Zusammenhang mit dem Fundort und anderen Funden im Bereich kann für die Geschichtsforschung ein Befund erstellt werden“, betont der Historiker. Deshalb sei das Graben im Boden den Spezialisten in diesem Bereich, den Archäologen, vorbehalten. Beim Scheibenstuhl handelt es um einen Brandopferplatz, der von der Bronzezeit (ca. 1500 v. Chr.) bis in die Römerzeit (3. Jahrhundert n. Chr.) als religiöses Zentrum verwendet wurde.