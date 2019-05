Raubein gibt gutem Design eine zweite Chance

Unter dem Namen Raubein und dem Motto "Möbel ohne Ende“ haben sich zwei befreundete Ehepaare mit Sinn für gutes Design zur Aufgabe gemacht, Vintage- und Industrie-Möbeln neues Leben einzuhauchen.

Ab Freitag, dem 24. Mai 2019, sind die ersten Exponate in der Alten Limofabrik in Hard zu sehen – und käuflich zu erwerben. Ein Teil des Erlöses soll sozialen Zwecken zugutekommen.

Nach Monaten der Vorbereitung wird nun am Freitag, 24.5.2019, die erste Möbel-Ausstellung in der Alten Limofabrik in Hard mit Freunden, Partnern und Firmen, die alte Möbel zur Verfügung gestellt haben, eröffnet. An ausgewählten Tagen darauf, den „Raubein-Eröffnungstagen“, ist die Ausstellung dann auch für Publikum geöffnet. „Wir laden alle Interessierten herzlich ein, vorbeizukommen und die besonderen Stücke in einer ganz besonderen Umgebung zu erleben. Und wir freuen uns, wenn das eine oder andere geschichtsträchtige Unikat einen neuen Platz findet, wo es geschätzt und noch lange gebraucht wird“, sind sich die vier Initiatoren einig und ergänzen: „Wer keine Zeit hat, vorbei zu schauen, kann sein Lieblingsstück unter www.raubein.at auch online erstehen.“