Raub mitten in Bregenz: 56-Jähriger niedergeschlagen

Ein 56-Jähriger wurde am Montagabend mitten in Bregenz direkt an der Seestraße vor dem Postamt ausgeraubt.

Ein stark alkoholisierter 56-jähriger Mann saß am Montag, den 22.05.2023, gegen 21 Uhr, in Bregenz, Seestraße 5 auf einer Bank und konsumierte alkoholische Getränke.

Geschlagen und ausgeraubt

Dabei wurde der 56-Jährige von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen und um Geld für Nahrungsmittel gebeten. Der Mann übergab daraufhin 20 Euro, worauf die unbekannte Person wieder weiterging. Kurz darauf trat eine andere unbekannte männliche Person zum 56-Jährigen und schlug diesem mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend raubte die unbekannte Person dem am Boden liegenden Mann die Geldbörse sowie dessen Handy und flüchtete.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Tatort war zum Zeitpunkt des Ereignisses stark frequentiert und befindet sich zudem direkt neben der Hauptstraße (L 190).

Eventuelle Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz (+43 (0) 59 133 8120) in Verbindung zu setzen.