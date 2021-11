Raub in Dornbrin: 15-Jähriger mit Messer bedroht

Am Mittwoch wollten in Dornbirn drei Jugendliche einen 15-Jährigen ausrauben. Dem Opfer gelang die Flucht.

Am Mittwochmorgen ging ein 15-jähriger Bursche in Dornbirn auf der Bahnhofstraße vom Bahnhof kommend in Richtung Kreuzung mit der Klostergasse/Moosmahdstraße. Auf Höhe des WIFI wurde er von drei Männern angesprochen, die ihn in den Vorhof des Gebäudes zogen und Geld sowie sein Telefon verlangten. Dabei habe einer der Männer ein Klappmesser in den Händen gehalten.