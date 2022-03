Raubüberfall auf Tankstelle in Hard – Täter flüchtig

Am frühen Montagmorgen verübte ein bislang unbekannter Täter einen Überfall auf eine Tankstelle in der Rheinstraße in Hard.

Der Täter bedrohte die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte das in der Kassa befindliche Bargeld. Nachdem die Frau dem Täter das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete dieser gegen 3:25 Uhr zu Fuß in Richtung Fußach. Eine Sofortfahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Täterbeschreibung:

Mann

ca. 20-30 Jahre alt

ca. 175 cm groß

schlanke Statur

Vermummt im Gesichtsbereich mit einem dunklen Tuch. Kapuze des Sweaters über den Kopf gezogen. Der Täter war bekleidet mit einem grau/schwarzen Sweater und blauen Jeans mit zerrissenen Stellen im Beinbereich.