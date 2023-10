Rathaus Bludenz wird neu begrünt

Die Grünanlagen rund um das Rathaus von Bludenz erfahren eine Neugestaltung. Das bisherige Grün wurde durch klimaresiliente und heimische Pflanzen ersetzt.

In den letzten Monaten wurde intensiv an der Neubegrünung des Rathausumfelds gearbeitet. Das neue Pflanzkonzept umfasst eine Vielzahl heimischer Pflanzen, darunter solche mit klangvollen Namen wie „Dunkle Schöne“, „Mädchenauge“ und „Junkerlilie“. Diese neuen Pflanzen bieten nicht nur eine ästhetische Aufwertung, sondern dienen auch als Nahrungsquelle für bestäubende Insekten wie Wildbienen und Schmetterlinge, was die lokale Biodiversität fördert.