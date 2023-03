Rassismusvorwurf bei Tiroler Faschingsumzug

Für Wirbel sorgt aktuell ein Video von als Sklaven verkleideten Männern, schwarz angemalt und in Ketten, bei einem Faschingsumzug in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land).

Die Männer sind bis auf eine kurze Stoffhose fast nackt, am ganzen Körper braun oder schwarz angemalt und aneinandergekettet, umringt sind sie von einer Gruppe weißer Männer mit Trommeln und einem künstlichen Kamel. Teils werden die "Sklaven" auch ausgepeitscht und haben rote Striemen am Rücken. Das zeigt ein Video vom Faschingsumzug in Thaur in Tirol vom 16. Februar, dem "Unsinnigen Donnerstag".