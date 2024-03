Rasselband und Jungmusik rockten den Mehrzwecksaal

Jungmusiker aus dem Walgau und die Hardis begeisterten mit der Rasselband und Jana.

Mit Indie-Rock von „Bastille“ rockte die Rasselband gleich richtig los. Bei „Sex on Fire“ und „American Idiot“ hielt es das Publikum kaum noch auf den Stühlen, ehe schließlich bei „Honky tonk woman“ und „Can´t stop“ kräftig mitgeklatscht wurde. Eine in dieser Form absolute Premiere war der gemeinsam mit den Hardis geschmetterte „Uptown Funk“.

Die Jugendkappe „Hardis“ unter der Leitung von Volker Bereuter hatte nun ihren großen Auftritt. Mit „ A day of Hope“ von Fritz Neuböck machte sie Hoffnung auf bessere Zeiten. Dass auch mit Blasinstrumenten gerockt werden kann, zeigten die jungen Musiker aus Hard beim Arrangement „Party Rock“ mit Anklängen von „Born to be wild“ und ebenso bei „Living on a Prayer“ von Jon Bon Jovi. Der Auftritt gipfelte in „Feeling Good“, dem Alex Sutter mit ihrer markanten Stimme das Sahnehäubchen verlieh. Als Zugabe durfte schließlich noch einmal die Rasselband mit auf die Bühne, die lauthals gefeiert wurde.