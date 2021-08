Rasante Radwegverbindung in Wolfurt frei gegeben

Wolfurt. (hapf) Am Mittwoch, 24. August 2021, wurde das letzte Teilstück der Dörfer-Städte-Landesradroute in Wolfurt eröffnet und damit ein wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz vollzogen.

Bei der Freigabe der „Radautobahn“ betonten Bürgermeister Christian Natter und Landesrat Johannes Rauch das mehr an Qualität, Komfort und Sicherheit der neuen Radwegeverbindung. „Zu danken ist den Anrainern, den Nachbarn, für deren Zustimmung und positive Einstellung zum Projekt“, so Natter. In den Dank schloss er die Gemeinderäte Robert Hasler und Martin Reis sowie den früheren Gemeinderat Hans Fetz mit ein, der noch an den Vorarbeiten des Radwegeausbaus maßgeblich beteiligt war. Ein besonderes Dankeschön richtete Natter an Eliane Bereuter, die als Projektleiterin seitens des Landes hervorragende Arbeit geleistet habe. LR Rauch lobte den Einsatz der Gemeinde Wolfurt und ihr Engagement und bedankte sich explizit bei den Grundstückseigentümern, deren Entgegenkommen den Ausbau der Radschnellverbindung erst ermöglicht habe.