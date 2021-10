Raritäten in besonderer Atmosphäre

Der Freudenhaus-Flohmarkt lockte wieder viele Besucher nach Lustenau.

Lustenau. Trotz spätsommerlichem Wetter ließen es sich am vergangenen Sonntag zahlreiche Schnäppchenjäger nicht nehmen, beim beliebten Freudenhaus-Flohmarkt wieder durch ein besonderes Sortiment an Fundstücken zu stöbern. Die Freudenhaus-Gastgeber Roman Zöhrer und Lisa-Marie Berkmann freuten sich ob des großen Interesses und genossen das Feilschen und Handeln dezent im Hintergrund.

Und wie üblich konnte man nach erfolgreichem Einkauf an der Bar bei Heidi & Tina mit einem feinen Gläschen Schampus oder bei Kuchen und Kaffee auf den erfolgreichen Einkauf anstoßen. An „Erfolgserlebnissen“ mangelte es am Sonntag definitiv nicht. So mancher Besucher verließ schwer beladen das Freudenhaus – das seinem Namen damit wieder voll gerecht wurde. „Denn was freut einen mehr als ein echtes Schnäppchen, nach dem man eigentlich nicht wirklich gesucht hat, das einem aber trotzdem große Freude beschert“, brachte es Rosi aus Wolfurt auf den Punkt.