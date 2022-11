Raritäten auf dem Fußballplatz

Nächste Woche lädt der DSV zur Schnäppchenjagd auf die Sportanlage in Haselstauden.

Dornbirn. Am 19. und 20. November verwandelt sich die Emma und Eugen Sportarena zwei Tage lang in ein Stöberparadies für Flohmarktbesucherinnen und -besucher.

Der diesjährige Flohmarkt läuft unter dem Motto „Gib den Dingen ein zweites Leben“. Neben dem Recycling-Gedanken steht aber auch wieder der Nachwuchs im Mittelpunkt. So kommt der Reinerlös der DSV-Jugend und der neuen Kinderbetreuungsstätte zugute. „Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt, unser Clubheim hat an beiden Tagen geöffnet und der gesamte Verein freut sich auf viele Schnäppchenjäger in unserer Emma und Eugen Arena“, so Richard Lenz in Vorfreude.