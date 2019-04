Rares für Bares

Der beliebte Freudenhaus-Flohmarkt lockte wieder zahlreiche Schnäppchenjäger nach Lustenau.

Dornbirn. „Die Freudenhaus-Saison ist eröffnet“, hieß es am Sonntag im Lustenauer Milleniumpark. Mit dem bereits legendären Flohmarkt startete Willi Pramstaller und sein Team in ein neues Freudenhaus-Jahr. Und, dass „neue“ Freudenhaus in „altem“ Gewand wurde regelrecht gestürmt, was den Organisator wieder etwas verwunderte: „Ich bin jedes Mal erneut überrascht, wie gut unser Flohmarkt ankommt“, kommentierte Pramstaller das rege Treiben in seiner Kulturstätte, die sich einen Tag lang in ein Schnäppchenparadies für Raritätenjäger verwandelte. Angesichts des Besucheransturms hielt er sich dezent im Hintergrund und genoss das Feilschen und Handeln lieber aus dem „Abseits“.