Rapunzel gewinnt österreichischen Buchhandlungspreis

Die Buchhandlung von Barbara Sohm wird als eine von fünf Buchhandlungen in Österreich ausgezeichnet.

Dornbirn. Barbara Sohm setzt in ihrer Buchhandlung in der Dornbirner Bahnhofstraße auf besondere Auswahl, gemütliche Wohnzimmeratmosphäre und literarische Events für Groß und Klein. „Der Laden soll ein Ort der Begegnung sein, an dem man gerne verweilt. Ich mag Menschen und Bücher: das Rapunzel ist für alle offen“, so die Inhaberin. Kürzlich war die österreichische Autorin Petra Hartlieb zu Gast im Rapunzel und las aus ihrem ersten Kinderbuch „Zuhause in unserer Buchhandlung“. Wie es sich für richtige Gute-Nacht-Geschichten gehört, waren das Publikum, die Autorin und das Rapunzel-Team in Pyjamas und Nachthemden zur Vorlesestunde gekommen. „Das Rapunzel war voll – Petra Hartlieb hat die Kinder begeistert und sie haben richtig mitgelebt“, erzählt Barbara Sohm.