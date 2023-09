Rap-Superstar Apache 207 steht auf Ländle-Bergkäse

Felix Brunhuber: „Blood, Sweat and Tears“ ist ein Album, das uns sehr am Herzen liegt. Wir haben eineinhalb Jahre daran gearbeitet und aus einer ursprünglichen Auswahl von 85 Songs die besten 20 ausgewählt. Es ist ein Konzeptalbum, das ein Hörerlebnis von Anfang bis Ende bietet. Wir haben uns intensiv mit der Musik der 80er-Jahre auseinandergesetzt und versucht, diese Einflüsse in einen modernen Kontext zu setzen. Es ist ein Album, das die Hörer auf eine emotionale Reise mitnimmt.