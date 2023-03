Am 1. April können sich alle Deutschrap-Fans warm anziehen, denn der „Casanova“ höchstpersönlich betritt bei „Most Underrated 2.0“ die Bühne im Tennis Event Center Hohenems. Jetzt gleich Tickets sichern!

„Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es!“ – mit diesem Song, der sich über neun Wochen auf Platz eins der Single-Charts hielt, hatte Bausa 2017 seinen Durchbruch. Wer gerne Radio hört, dürfte dieses Lied somit bereits mindestens einmal in seinem Leben gehört haben. Nun bekommt man im Ländle die Chance, den Rap-Star am 1. April live zu erleben. Kein Aprilscherz, denn nicht der Berg, sondern das Eventlabel „Evolution of Rap“ hat Baui höchstpersönlich für „Most Underrated 2.0“ gerufen. Wer den „Vagabund“ auf keinen Fall verpassen möchte, sollte sich jetzt Tickets unter www.eventbrite.at sichern.

„Hip-Hop-Hooray“ in Hohenems

Beats, bei denen man nicht still sitzen kann. Texte, mit denen man sich identifizieren kann. Wortspiele, die einen zum Schmunzeln bringen. Newschool oder Oldschool, melodisch oder Sprechgesang – Deutschrap hat verschiedene Facetten, findet seinen Ursprung jedoch genauso wie Deejaying, Graffiti und Breakdance im Hip-Hop wieder. „Evolution of Rap“ steht genau für diese besondere Kultur.

Alle Updates auf @evolutionofrapofficial

„Was geht ab? Ich renn für deine Liebe durch die Stadt!“ – natürlich muss man nicht durch Hohenems rennen, wenn man sich bereits im Vorverkauf Tickets für „Most Underrated“ gesichert hat. Wer kein Update der Veranstaltungsreihe verpassen möchte, der sollte dem Veranstaltungslabel gleich auf Instagram folgen und bleibt somit auch für künftige Events top informiert.

Alle Hip-Hop-Fans ab 16 Jahren sind willkommen!

„Ja ich lieb euch alle!“ – und diese Liebe von Rap-Legende Bausa bekommen alle Hip-Hop-Fans und jene, die es noch werden wollen, in knapp vier Wochen im Tennis Event Center Hohenems zu spüren. Vorausgesetzt man ist am 1. April 2023 bereits 16 Jahre alt und hat ein Ticket für die Veranstaltung erworben. Also keine Zeit mehr verschwenden, Karten sichern und „wie Madonna“ tanzen, wenn Baui seine Tracks bei „Most Underrated live im Ländle spielt.

Joshi Mizu, Mel, O.G. und lokale Acts!

Wer die Eventreihe kennt, weiß, dass besagter Samstag kein gewöhnlicher Konzertabend wird. Denn auch bei der zweiten Ausgabe des Veranstaltungsformates stehen neben dem Haupt-Act weitere KünstlerInnen im Fokus. So werden sowohl der österreichische Rapper Joshi Mizu, Musikerin Mel und der deutsche Rapper O.G. als auch die lokalen Künstler AKZSZ, Jay Walker, HVA und Jherip auf der Bühne stehen. Man bekommt an diesem Abend also auf jeden Fall eine gehörige Portion Musik geboten und darf sich gleich auf mehrere Talente freuen. Außerdem werden die Live-Acts von den DJs „Versy n’ Pala“ und DJ Mercy unterstützt.