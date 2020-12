Rankweils Budget 2021 steht fest

Die Rankweiler Gemeindevertretung hat den Budgetvoranschlag 2021 am Dienstag, 22. Dezember, beschlossen. Die Gesamtsumme der Mittelverwendung im kommenden Jahr beträgt rund 39,9 Mio. Euro, investiert werden sollen 5,7 Mio. Euro – und zwar vorwiegend in Bildung und Infrastruktur.

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt Vor diesem Hintergrund weist das Budget der Marktgemeinde Rankweil für 2021 Einnahmen in Höhe von 35,7 Mio. Euro und Ausgaben in Höhe von 39,9 Mio. Euro aus, was somit einen negativen Finanzierungshaushalt in Höhe von 4,3 Mio. Euro ergibt. „Ohne die durch Covid-19 bedingten massiven Ertragseinbrüche der Ertragsanteile und Kommunalsteuer wäre das operative Ergebnis in diesem Bereich positiv gewesen“, verdeutlicht Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. Ähnlich sieht es bei dem im Ergebnishaushalt 2021 ausgewiesene Nettoergebnis nach Rücklagen von minus 5,1 Mio. Euro aus. Auch hier ist die Covid-19 Pandemie verantwortlich für einen bedeutenden Teil des Fehlbetrages.

Ausgaben und Investitionen

Ausgabenseitig ist Rankweil zudem mit steigenden Ausgaben im Bereich der Transferzahlungen konfrontiert, auf welche die Marktgemeinde Rankweil keinen Einfluss hat. Das sind insbesondere Zahlungen zur Abgangsdeckung an den Spitalsfonds, der Beitrag an den Sozialfonds sowie andere Transferleistungen, welche gegenüber dem Vorjahr rund 700.000 Euro mehr ausmachen. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen für das kommende Jahr 5,7 Mio. Euro, was rund 14,3 Prozent der Gesamtausgaben der Marktgemeinde Rankweil entspricht. Rund 840.000 Euro werden in Schulen und Kinderbetreuung fließen, 1,3 Mio. in den Straßenbau und weitere rund 700.000 Euro in die Sanierung der Kanalisation, rund 1,5 Mio. Euro in den Erwerb von Immobilien oder rund 1,4 Mio. Euro in verschiedene kleinere Projekte. „Uns kommt in der angespannten finanziellen Lage zugute, dass wir in den vergangenen Jahren sehr gut gewirtschaftet haben. Trotz der finanziellen Hilfen des Bundes, müssen auch wir den Gürtel enger schnallen“, erklärt Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.