Rankweiler Stromverbrauch bleibt stabil

Der Energiebericht der Marktgemeinde zeigt auf, dass der Energieverbrauch 2019 vergleichbar mit 2018 ist.

Der Energiebericht stellt dabei ein Kontrollinstrument für die Erreichung der Ziele im Energiekonzept dar. Für das vergangene Jahr verzeichnet die Marktgemeinde dabei einen Anstieg des Wärmeverbrauchs um elf Prozent und beim Strom wurde im selben Zeitraum um neun Prozent mehr verbraucht. Gründe für den erhöhten Energieverbrauch sind der Anstieg der Heizgradtage um sechs Prozent sowie die immer intensivere Nutzung der Räume. Hingegen floss im vergangenen Jahr um rund sechs Prozent weniger Wasser durch die Leitungen in den öffentlichen Gebäuden. Die größten Verbraucher in der Gemeinde sind dabei Schulen und Kindergärten – rund 60 Prozent des Wärmeverbrauchs entfallen auf diese Gebäude. Ein Viertel des Stroms geht an Alters- und Pflegeheime, ein Viertel an Schulen und Kindergärten und je ein Viertel wird für Vereins- und Veranstaltungsräume sowie die Straßenbeleuchtung genutzt. Die größten Verbraucher beim Wasser sind das Haus Klosterreben (33 Prozent) und die Schulen (26 Prozent).

Dazu hat die Marktgemeinde Rankweil in den letzten Jahren auch einiges in die Eigenstromproduktion investiert und konnte im Jahr 2019 rund 273.127 Kilowattstunden Eigenstrom produzieren, was einer Steigerung um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 87 Prozent der eigenen Stromproduktion fand in Kleinwasserkraftwerken statt und 13 Prozent entstanden durch Photovoltaik-Anlagen. In Rankweil sind derzeit zehn Kleinwasserkraftwerke in Betrieb, die 2019 insgesamt 225.400 Kilowattstunden produziert haben. Die vier größten Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 645 Quadratmeter Fläche sind bei der Volksschule Montfort, der Zentrumsschule ASO am Marktplatz, dem Kindergarten Bifang sowie dem Haus Klosterreben angebracht. MIMA