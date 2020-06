Rankweiler Sommer startet

Diese Woche startet die 32. Auflage des Rankweiler Ferienprogramms. Bis Mitte September gibt es Neues aus Sport, Kultur, Kreativität und Kulinarik zu entdecken – heuer mit einem Sonderprogramm für Kinder.

Vielfältig wie nie

Einen Höhepunkt des Rankweiler Sommers bildet Filme unter Sternen – das traditionelle Open-Air-Kino am Marktplatz. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Mainstream und Geheimtipps, Komödien und Gefühlskino, großen Blockbustern und kleiner Filmkunst-Juwelen. Zu den heurigen Highlights gehören Filme wie Joker, Parasite, Yesterday, The Farewell, oder die European Outdoor Film Tour. Zu entdecken gibt es außerdem die Rankweiler Trift aus verschieden Perspektiven, ein Ausflug ins Stiftarchiv St. Gallen oder in die Museumswelt Frastanz sowie eine Ausstellung zu Wallfahrtsandenken im Mesnerstüble auf dem Liebfrauenberg. Auf Sportbegeisterte hingegen warten heuer beispielsweise ein Schnupper-Golfkurs, ein Einblick ins Bogenschießen oder der ASVÖ-Familiensporttag.