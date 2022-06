Rankweiler Sommer mit vielseitigem Programm

Mit rund 50 Veranstaltungen hat der Rankweiler Sommer heuer wieder jede Menge an Angeboten rund um Kultur, Sport und Kulinarik mit im Gepäck. Auch auf Kinder und Jugendliche wartet ein vielseitiges Programm. Anmeldungen sind ab Montag, 13. Juni, unter www.rankweil.at/sommer möglich.

Los geht’s am 23. Juni mit einem Auftritt der Geschwister Well am Marktplatz. Viel Kultur und Literatur versprechen der Bücherflohmarkt am Freitag, 24. Juni, das Konzert mit Harry Marte am Basilika-Vorplatz (24. Juni), das Open-Air-Kabarett mit den Kernölamazonen am 25. Juni sowie das 21. Fest der Kulturen am Sonntag, 26. Juni. Weiter in dieser Tonart geht’s am Liebfrauenberg, wo den ganzen Sommer über zu inspirierenden Veranstaltungen geladen wird – von Konzerten mit Irma Vogel & Hang em High (29. Juli), Peter Ratzenbeck (6. August) und der Gomera Streetband (20. August) bis hin zu Lesungen mit Christoph Simma (17. Juli, 31. Juli) und Monika Helfer (10. September).Auch der Open-Air-Kino-Klassiker „Filme unter Sternen“ darf heuer nicht fehlen – von 10. August bis 26. August werden dabei Kinohighlights für Jung und Alt auf dem Marktplatz ausgestrahlt.

Kinder- und Jugendprogramm

Aber auch Kinder und Jugendliche kommen voll auf ihre Kosten: Auf Kreative warten Klassiker wie Töpfer- oder Batik-Kurse sowie ein Schreibworkshop. Feierfreudige ab elf Jahren sind am 16. Juli zur Schoolout-Teichparty in Brederis geladen. Spannung und Action versprechen das Abenteuer am Schafplatz (5. August), das Reiseziel Museum (3. Juli, 7. August, 4. September), ein Tag bei der Feuerwehr sowie die Outdoor-Challenge „Secret Room – Das magische Portal“ (25. bis 31. Juli). Aufregend wird es auch am 8. August bei der Exkursion „BODAwichtig“, bei der Bodenlebewesen unter die Lupe genommen werden und sportlich zur Sache geht’s bei Hip-Hop-Workshops und der ArriOla- Ferientanzwoche.

Gesellig und genussreich

Auch Geselligkeit und Genuss kommen im Rankweiler Sommer nicht zu kurz: So wird etwa am 19. Juli zur Genussführung an den Bodensee geladen, während am 30. Juli das Erlebnis-Dinner „Running Alpschwein“ nach Laterns lockt. Die Zemm-Sessions in den zemma wirta-Lokalen versprechen eine gelungene Kombi aus Musik und Kulinarik. Regionale Speisen und ein abwechslungsreiches Programm werden beim Tag der offenen Tür beim Gutshof Maldina (3. Juli) angeboten, bei der Rankler Kilbi am 3. und 4. September stehen dann Geselligkeit und Spaß im Vordergrund. Spannende Einblicke in die Semmelwürfel-Produktion gibt es am 4. August bei einer Betriebsbesichtigung bei der Scheidbach GmbH und beim Mitbring-Brunch zur Kräuterweihe (15. August) wird das gemeinsame Gastgeben zelebriert.

Abgerundet wird der Veranstaltungsreigen durch eine Baustellenbesichtigung im LKH Rankweil (19. August), eine Wanderung auf die Alpe Weißenfluh (18. August) sowie eine Tagespilgerwanderung ins Kloster Einsiedeln (6. August). Sportliches Highlight ist das Raffeisen Beachvolleyball-Turnier am 9. und 10. Juli bei der Mittelschule Rankweil. Alle Infos zu Programm und Anmeldung unter www.rankweil.at/sommer.