Rankweiler Sommer in den Startlöchern

Der Rankweiler Sommer lässt auch heuer keine Langweile aufkommen: Über 50 Veranstaltungen stehen auf dem Programm – von Open-Air-Events über Führungen bis hin zu einem vielseitigen Angebot für Kinder und Jugendliche. Anmeldungen sind ab Montag, 19. Juni, unter www.rankweil.at/sommer möglich.

Los geht’s am 23. Juni mit dem Bücherflohmarkt in der Bibliothek Rankweil, gefolgt vom Schuflafest am 24. Juni. Am Sonntag, 25. Juni, wird dann mit dem 22. Fest der Kulturen ein völkerverbindendes Fest am Marktplatz gefeiert. Am 1. und 2. Juli steht mit dem Römerfest ein weiteres Highlight am Programm: Dabei verwandeln zahlreiche Akteure das Freilichtmuseum in Brederis in eine römische Stadt. Eine Reise in die Geschichte kann auch bei den „Inegüxla“-Veranstaltungen unternommen werden (30. Juni in Brederis, 28. Juli Häusle-Villa). Weitere Einblicke in die Geschichte bieten am 15. Juli die Wanderung auf den Spuren des Hl. Eusebius sowie ein Spaziergang zum Thema Bier- und Gasthausgeschichte am 7. September. Spannend verspricht auch die Betriebsbesichtigung des Pharma-Herstellers Vetter am 22. Juli zu werden.