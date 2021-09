Rankweiler Polizei bildet neue Schülerlotsen aus

Derzeit begleiten Beamte der Rankweiler Gemeindepolizei sowie der Bundespolizei rund 24 Kinder der Volksschule Markt in ihrer neuen Funktion als Schülerlotsen.

Robert Mittermayer und Maximilian Böckle von der Polizeiinspektion Rankweil sowie Roland Martin und Karl-Heinz Pfitscher von der Gemeindepolizei Rankweil werden in den kommenden Wochen Schüler*innen der Volksschule Markt in ihre Funktion als Schülerlotsen einweisen. In ein bis zwei Monaten werden die Kinder dann die Schutzwege an der Bahnhofstraße und der Sigmund-Nachbaur-Straße eigenständig sichern. In allen Rankweiler Volksschulklassen und Kindergärten nehmen Kinder regelmäßig am Verkehrserziehungsunterricht teil. Die Beamten der Gemeindepolizei sind regelmäßig in allen Kindergärten in Rankweil und Rankweil Brederis unterwegs und informieren die Kinder über sicheres Verhalten im Straßenverkehr.