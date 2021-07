Rankweiler „Lichtblicke“: Siegerfotos gekürt

Die Gewinner*innen des Fotowettbewerbs „Lichtblicke“ der Marktgemeinde Rankweil stehen fest: Eine dreiköpfige Jury wählte aus über 200 Bildern ihre drei Top-Favoriten, die von Janine Baldauf, Josef Blocher und Barbara Beiser stammen.

Aufgabenstellung war es, die schönsten Seiten bzw. Erlebnisse in Rankweil festzuhalten. Die eingesendeten Fotos können sich sehen lassen, freut sich der Organisator des Wettbewerbs, Bernd Oswald von der Abteilung Marketing und Kommunikation in der Marktgemeinde Rankweil: „Die Aufnahmen umfassen ein weites Themenspektrum und sind zu einem großen Teil sowohl technisch als auch kreativ von hoher Qualität“. Gemeinsam mit Social-Media-Redakteurin Beatrix Spalt und dem künstlerischen Fotografen Christian Lins wurden die Fotos in mehreren Durchgängen nach den Kriterien Kreativität und Aufnahmetechnik, Emotionalität und Storytelling sowie technische Umsetzung beurteilt. Unter den Top-Ten-Bildern kristallisierten sich schließlich die Gewinnerbilder heraus. Alle Bilder sind online unter www.rankweil.at/fotos zu sehen.

Die drei Siegerfotos

Das Siegerbild stammt von Janine Baldauf, die uns mit ihrer Aufnahme mit an die Frutz nimmt, wo sie mit Yorkshire-Terrier-Hündin Peanut einen warmen Sommerabend genießt. Durch den besonderen Blickwinkel mit den Hundeohren im Vordergrund sitzt der/die Betrachter*in quasi selbst an der Frutz und genießt das Naherholungsgebiet in Rankweil. „Das Bild vereint Emotion, Aussage und Charme in sich und überzeugt durch eine starke Lichtkomposition“, verdeutlicht Juror Bernd Oswald.